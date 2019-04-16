Иллюстративное фото (gazprom. ru)

Транзит газа резко увеличился на 60 млн кубометров в сутки

Российский монополист "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа по Украине. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Сообщается, что за последнюю неделю "Газпром" резко увеличил объемы транзита по украинскому маршруту из-за ремонта на трубопроводе Ямал-Европа.

"За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн кубометров", - говорится в сообщении.

В НАК подчеркнули, что такое увеличение транзита возможно благодаря надежности украинской ГТС. Также в компании добавили, что это показывает необоснованность строительства российской стороной обходных маршрутов.

Напомним, ранее сообщалось, что оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм.

На данный момент Дания не может назвать сроки решения по маршруту "Северного потока-2". Дания - последняя из стран ЕС, которая не согласовала его маршрут. Ранее разрешения дали Германия, Финляндия и Швеция.