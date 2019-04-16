ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Газпром" резко увеличил объемы транзита газа по Украине

Новости » Энергетика    16.04.2019 - 12:23
"Газпром" резко увеличил объемы транзита газа по Украине
Иллюстративное фото (gazprom. ru)

Транзит газа резко увеличился на 60 млн кубометров в сутки

Российский монополист "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа по Украине. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.  

Сообщается, что за последнюю неделю "Газпром" резко увеличил объемы транзита по украинскому маршруту из-за ремонта на трубопроводе Ямал-Европа.

"За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн кубометров", - говорится в сообщении.

&quot;Газпром&quot; резко увеличил объемы транзита газа по Украине

В НАК подчеркнули, что такое увеличение транзита возможно благодаря надежности украинской ГТС. Также в компании добавили, что это показывает необоснованность строительства российской стороной обходных маршрутов.

Напомним, ранее сообщалось, что оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм.

На данный момент Дания не может назвать сроки решения по маршруту "Северного потока-2". Дания - последняя из стран ЕС, которая не согласовала его маршрут. Ранее разрешения дали Германия, Финляндия и Швеция.

В "Нафтогазе" объяснили, почему не снизят цены на газ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ГазпромтранзитНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь