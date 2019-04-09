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"Газпром" проложил 40% газопровода "Северный поток-2"

Новости » Энергетика    09.04.2019 - 15:28
"Газпром" проложил 40% газопровода "Северный поток-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

По дну Балтийского моря уложено 978 км труб - 40% от общей протяженности газопровода

Российский "Газпром" проложил 40% газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В компании сообщили, что в настоящее время по дну Балтийского моря уложено 978 км труб - 40% от общей протяженности газопровода.

Напомним, ранее Европейский парламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Европейского союза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, российского "Северного потока-2".

Добавим, в письме CEO Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига говорилось, что строительство газопровода "Северный поток-2" может затянуться на годы из-за позиции Дании. В частности, Дания просит дополнительную экологическую экспертизу по "Северному потоку-2". По словам представителя Nord Stream 2 AG, компания внимательно изучит данный запрос и примет решение о дальнейших шагах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская компания "Газпром" получила очередной отказ от властей Дании относительно маршрута "Северного потока-2". С таким заявлением выступила пресс-служба украинской компании "Нафтогаз". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

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