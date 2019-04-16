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"Газпром" різко збільшив обсяги транзиту газу по Україні

Новини » Енергетика    16.04.2019 - 12:23
"Газпром" різко збільшив обсяги транзиту газу по Україні
Ілюстративне фото (gazprom. ru)

Транзит газу різко збільшився на 60 млн кубометрів на добу

Російський монополіст "Газпром" різко збільшив обсяги транзиту газу по Україні. Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Повідомляється, що за останній тиждень "Газпром" різко збільшив обсяги транзиту по українському маршруту через ремонт на трубопроводі Ямал-Європа.

"За лічені дні добові обсяги транзиту українською ГТС зросли на 60 млн кубометрів і зараз становлять орієнтовно 300 млн кубометрів", - йдеться в повідомленні.

&quot;Газпром&quot; різко збільшив обсяги транзиту газу по Україні

У НАК підкреслили, що таке збільшення транзиту можливо завдяки надійності української ГТС. У компанії також додали, що це показує необґрунтованість будівництва російською стороною обхідних маршрутів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм.

На даний момент Данія не може назвати терміни вирішення за маршрутом "Північного потоку-2". Данія - остання з країн ЄС, яка не погодила його маршрут. Раніше дозволи дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.

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