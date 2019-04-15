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Дания не смогла назвать сроки решения по маршруту "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    15.04.2019 - 17:25
Дания не смогла назвать сроки решения по маршруту "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Датское энергетическое агентство получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2". Об этом говорится в сообщении агентства.

Энергетическое агентство указало, что в третью заявку включены два варианта маршрута, проходящие по континентальному шельфу к юго-востоку от острова Борнхольм, расположенные в исключительной экономической зоне Дании.

Указано, что агентство проведет экологическую оценку проекта, в том числе соответствующие консультации с другими странами. Только после этого ДЭА сможет совместно с застройщиком рассмотреть полученные результаты и вынести решение.

"Продолжительность этой части рассмотрения заявки будет зависеть от ответов в процессе консультаций. Это значит, что сейчас агентство не может сказать, когда выдаст разрешение", - уточняется в сообщении.

Дания - последняя из стран Европейского союза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2". Ранее разрешения дали Германия, Финляндия и Швеция.

Напомним, 15 апреля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм.

До этого "Газпром" получил очередной отказ от властей Дании относительно маршрута "Северного потока-2". В частности, Датское энергетическое агенство попросило компанию включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм.

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