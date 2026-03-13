"Газпром" програв. Суд Швейцарії підтвердив борг у 1,4 млрд доларів перед "Нафтогазом"

"Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив в силі рішення арбітражу від червня 2025 року, за яким росіяни зобовʼязані сплатити "Нафтогазу" понад 1,4 млрд доларів", - зазначив Корецький.

За його словами, російська сторона повинна сплатити заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати.

"Нафтогаз" працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків", - додав він.

Крім того, суд зобов’язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 000 швейцарських франків, а також компенсувати Нафтогазу 250 000 швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.