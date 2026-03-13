"Газпром" проиграл. Суд Швейцарии подтвердил долг в 1,4 млрд долларов перед "Нафтогазом"

"Нафтогаз" окончательно выиграл суд у российского "Газпрома" по делу об уплате задолженности по бору РФ в размере 1,4 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.
"Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу "Газпрома" и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года, по которому россияне обязаны уплатить "Нафтогазу" более 1,4 млрд долларов", - отметил Корецкий.
По его словам, российская сторона должна оплатить задолженности за услуги по организации транспортировки газа, плюс проценты, а также судебные издержки.
"Нафтогаз" работает над принудительным взысканием долга с россиян. Параллельно продолжается ряд других судебных процессов против страны-агрессора для компенсации убытков", - добавил он.
Кроме того, суд обязал российскую компанию оплатить судебные издержки в размере 200 000 швейцарских франков, а также компенсировать Нафтогазу 250 000 швейцарских франков расходов, понесенных в производстве перед Федеральным Верховным судом.
Напомним, в июне прошлого года "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" на 1,37 млрд долларов. Международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал "Газпром" выплатить 1,37 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз".
3 мая 2022 года "Газпром" нарушил контрактные обязательства, прекратив выплату средств. Уже в сентябре "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который российская компания пыталась заблокировать через российские суды.
Кроме того, в феврале 2025 года "Газпром" потерпел еще одно поражение в судебном разбирательстве. Суд обязал российскую компанию возместить убытки чешской коммунальной компании CEZ в размере 1 млрд чешских крон (около 42,16 млн долларов).