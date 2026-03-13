"Газпром" проиграл. Суд Швейцарии подтвердил долг в 1,4 млрд долларов перед "Нафтогазом"

"Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу "Газпрома" и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года, по которому россияне обязаны уплатить "Нафтогазу" более 1,4 млрд долларов", - отметил Корецкий.

По его словам, российская сторона должна оплатить задолженности за услуги по организации транспортировки газа, плюс проценты, а также судебные издержки.

"Нафтогаз" работает над принудительным взысканием долга с россиян. Параллельно продолжается ряд других судебных процессов против страны-агрессора для компенсации убытков", - добавил он.

Кроме того, суд обязал российскую компанию оплатить судебные издержки в размере 200 000 швейцарских франков, а также компенсировать Нафтогазу 250 000 швейцарских франков расходов, понесенных в производстве перед Федеральным Верховным судом.