"Газпром" продовжить транзит російського газу через Україну попри бої у Курській області

У коментарі РБК-Україна в "Оператор ГТС України" підтвердили, що транспортування газу до Європи відбувається у штатному режимі.

"Транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі, без змін. Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається", - розповіли РБК-Україна.

Як пише Reuters, "Газпром" і надалі продовжить транспортування газу через Україну в Європу. Це відбуватиметься попри повідомлення щодо того, що у російській Курській області тривають бої нібито між українськими військовими та росіянами.

За даними українського оператора, в четвер очікується транспортування 41,6 мільйона кубометрів газу з Росії до Європи через Україну.

Повідомляється, що "Газпром" заявив, що відправить 39,4 млн кубометрів газу в Європу через Україну в середу, в порівнянні з 42,4 млн кубометрів у вівторок.

Варто зауважити, що кожного дня через Суджу проходило близько 42 мільйонів кубометрів газу. Загальний річний обсяг транзиту становить близько 14 мільярдів кубометрів.

"Станом на 13:00 за київським часом (10:00 за Гринвічем) газ транспортується європейським споживачам у звичайному режимі, без будь-яких змін. Номінації були підтверджені, і фізичний потік газу підтримується", - повідомив оператор.

Нагадаємо, сьогодні вранці у соцмережах почала ширитись інформація щодо того, що нібито українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

Вона є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну, та єдиною точкою, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських. Адже у 2022 році Оператор ГТС припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" - вона забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС.

Що відбувається у Курській області

Вранці вівторка, 6 серпня, низки ЗМІ почала повідомляти про те, що у Курській області стався обстріл Суджанського району. Пізніше з'явились заяви росіян про "прорив кордону бійцями ЗСУ". Українські військові нібито змогли зайнято декілька населених пунктів РФ та взяти їх під свій контроль.

РБК-Україна зібрало всі дані про те, що відбувається у Курській області станом на ранок 7 серпня. А детально про те, чим важлива для росіян Суджа, та які об'єкти там є - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Цікаво і те, що російський диктатор Володимир Путін відреагував на події у Курській області через понад добу. Він скликав засідання, на якому йому пообіцяли "звільнити Курську область" від нападників.

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