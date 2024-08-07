"Газпром" продолжит транзит российского газа через Украину, несмотря на бои в Курской области

В комментарии РБК-Украина в "Оператор ГТС Украины" подтвердили, что транспортировка газа в Европу происходит в штатном режиме.

"Транспортировка газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме, без изменений. Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется", - рассказали РБК-Украина.

Как отметили в ведомстве, "Газпром" продолжит транспортировку газа через Украину в Европу. Это будет происходить несмотря на сообщения о том, что в российской Курской области продолжаются бои между украинскими военными и россиянами.

По данным украинского оператора, в четверг ожидается транспортировка 41,6 миллиона кубометров газа из России в Европу через Украину.

Сообщается, что "Газпром" заявил, что отправит 39,4 млн кубометров газа в Европу через Украину в среду по сравнению с 42,4 млн кубометров во вторник.

Стоит отметить, что каждый день через Суджу проходило около 42 миллионов кубометров газа. Общий годовой объем транзита составляет около 14 млрд кубометров.

"По состоянию на 13:00 по Киеву (10:00 по Гринвичу) газ транспортируется европейским потребителям в обычном режиме, без каких-либо изменений. Номинации были подтверждены, и физический поток газа поддерживается", - сообщил оператор.

Напомним, сегодня утром в соцсетях начала распространяться информация о том, что якобы украинские военные взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

Она является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину, и единственной точкой, по которой российский газ поступает в Украину для его транспортировки в европейские. Ведь в 2022 году Оператор ГТС прекратил прием газа из России в физической точке соединения "Сохрановка" – она обеспечивала около трети транзита российского газа в ЕС.

Что происходит в Курской области

Утром вторника, 6 августа, ряд СМИ начал сообщать о том, что в Курской области произошел обстрел Суджанского района. Позже появились заявления россиян о "прорыве границы бойцами ВСУ". Украинские военные якобы смогли заняты несколько населённых пунктов РФ и взять их под свой контроль.

РБК-Украина собрала все данные о происходящем в Курской области по состоянию на утро 7 августа. А подробно о том, чем важна для россиян Суджа, и какие объекты там есть – читайте в материале РБК-Украина.

Интересно и то, что российский диктатор Владимир Путин отреагировал на события в Курской области спустя более суток. Он созвал заседание, на котором ему пообещали "освободить Курскую область" от нападавших.

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