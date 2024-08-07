Ні слова про Суджу. Герасимов обіцяє Путіну вийти на кордони РФ у Курській області
Російському диктатору Володимиру Путіну пообіцяли ліквідувати противників, які прорвались у Курську область. Йому також заявили про значні втрати тих, хто порушив кордон з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Путін відреагував на заворушення у Курській області через понад добу від їх початку. Він скликав засідання Радбезу, де йому доповіли про ситуацію у Курській області та Суджанському районі. Також традиційно у провокаціях було звинувачено Україну.
Також про ситуацію в регіоні Путіну доповів начальник генштабу Валерій Герасимов. Той заявив, що російські війська нібито спільно з прикордонниками і підрозділами посилення зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.
Герасимов заявив, що наразі росіяни продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону.
Також він традиційно звинуватив у нападі українців.
Що відомо про "прорив" у Курській області
Вранці вівторка, 6 серпня, у Курській області почались масштабні заворушення. Пізніше влада Суджанського району заявила про "прорив" кордону українськими бійцями.
Також заявлялось, що українські війська нібито вже зайняли низку російських населених пунктів у Курській області. Окрім цього з інших районів нібито ведеться евакуація місцевих жителів.
Більше про те, що відбувається в Курській області та де йдуть можливі бої - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
Також ми писали, чи може війна перейти на територію РФ. Окрім цього РБК-Україна зібрало дані про те, які важливі для РФ об'єкти розташовані у Суджанському районі.
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