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"Газпром" отказался назвать сроки достройки "Северного потока-2" после отмены санкции США

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Вашингтон, Четверг 20 мая 2021 17:00
"Газпром" отказался назвать сроки достройки "Северного потока-2" после отмены санкции США Фото: сроки достройки "Северного потока-2" не называют (nord-stream2.com.by/Paul Langrock)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В российском холдинге "Газпром" отказались назвать сроки реализации проекта трубопровода "Северный поток-2" после отмены санкций США против оператора Nord Stream 2 AG. У монополиста подчеркнули, что на этот влияет много других факторов.

Об этом заявила глава экспортного подразделения "Газпрома" Елена Бурмистрова, передает Reuters.

В "Газпроме" отметили, что не готовы сейчас обсуждать сроки достройки "Северного потока-2" и ввод его в эксплуатацию. "Они зависят от большого количества факторов, включая погоду", - уточнила представитель холдинга.

Она также сообщила, что компания отказалась от строительства газопровода в Индию. Комментируя проект трубопровода в Японию Бурмистрова отметила, что такая возможность рассматривается, но предпочтение будет отдаваться СПГ (сжиженному природному газу).

Напомним, Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и суднах, участвующих в Nord Stream 2. Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.

Как писало РБК-Украина, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Отметим, 18 мая портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией через российский трубопровод.

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