"Газпром" відмовився назвати терміни добудови "Північного потоку-2" після скасування санкції США

У російському холдингу "Газпром"відмовилися назвати терміни реалізації проєкту трубопроводу" Північний потік-2" після скасування санкцій США проти оператора Nord Stream 2 AG . У монополіста підкреслили, що на цей впливає багато інших факторів.

У "Газпромі "зазначили, що не готові зараз обговорювати терміни добудови "Північного потоку-2" і введення його в експлуатацію. "Вони залежать від великої кількості факторів, включаючи погоду", - уточнила представник холдингу.

Вона також повідомила, що компанія відмовилася від будівництва газопроводу в Індію. Коментуючи проєкт трубопроводу до Японії Бурмістрова зазначила, що така можливість розглядається, але перевага буде віддаватися СПГ (зрідженому природному газу).

Нагадаємо, Держдеп США надав Конгресу звіт про компанію і судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Комітет Сенату США з міжнародних справ заявив, що рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проєкту є як мінімум помилковим.