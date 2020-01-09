"Газпром" отказался от конфискованных активов в соглашении с Украиной

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Мировое соглашение не предусматривает возврат активов

Мировое соглашение между Украиной и российским "Газпромом" не предусматривает возврат конфискованных активов по решению Антимонопольного комитета. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в рамках мирового соглашения "Газпром" отказался от конфискованных в Украине активов.

"Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история закрыта", - отметил Витренко.

Речь идет о конфискованных активах в рамках штрафа АМКУ в размере 86 млрд гривен за нарушение экономической конкуренции. Тогда были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, акции других связанных компаний. Около года назад на аукционе были проданы акции "Южниигипрогаза" и "Газтранзита".

Напомним, в конце декабря Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. До этого правительство одобрило проект мирового соглашения по иску "Газпрома" к государству Украина, который рассматривался арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли.