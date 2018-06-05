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"Газпром" отказался комментировать арест активов в Нидерландах

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 13:36
Фото: глава правления "Газпрома" Алексей Миллер (kremlin.ru)
Фото: глава правления "Газпрома" Алексей Миллер (kremlin.ru)

В "Газпроме" заявили, что пока не получали официальных документов об аресте активов

Российская компания "Газпром" отказывается комментировать арест своих активов в Нидерландах для исполнения решения Стокгольмского арбитража, который присудил НАК "Нафтогаз Украины" выплаты в размере 2,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома" в Twitter.

""Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в "Газпром" ни от кого не поступали", - говорится в сообщении.

 

Напомним, сегодня стало известно, что в Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. После этого в НАК подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.

 

"Нафтогаз" намерен использовать все доступные средства для взыскания долгов "Газпрома"
Теги публикации: Газпром, Нидерланды, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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