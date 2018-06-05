"Газпром" отказался комментировать арест активов в Нидерландах

В "Газпроме" заявили, что пока не получали официальных документов об аресте активов

Российская компания "Газпром" отказывается комментировать арест своих активов в Нидерландах для исполнения решения Стокгольмского арбитража, который присудил НАК "Нафтогаз Украины" выплаты в размере 2,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома" в Twitter.

""Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в "Газпром" ни от кого не поступали", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что в Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. После этого в НАК подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.