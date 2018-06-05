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"Газпром" відмовився коментувати арешт активів у Нідерландах

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 13:36
Фото: голова правління "Газпрому" Олексій Міллер (kremlin.ru)
Фото: голова правління "Газпрому" Олексій Міллер (kremlin.ru)

У "Газпромі" заявили, що поки не отримували офіційних документів про арешт активів

Російська компанія "Газпром" відмовляється коментувати арешт своїх активів у Нідерландах для виконання рішення Стокгольмського арбітражу, який присудив НАК "Нафтогаз України" виплати в розмірі 2,6 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Газпрому" в Twitter.

""Газпром" зможе представити докладні коментарі з цього питання тільки після ретельного вивчення документів, якщо вони офіційно надійдуть на нашу адресу. На сьогоднішній день жодні офіційні повідомлення в рамках цієї процедури до "Газпрому" ні від кого не надходили", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Нідерландах заарештували активи російської компанії "Газпром" для виплати НАК "Нафтогаз України" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Після цього в НАК підкреслили, що компанія використає всі доступні законні засоби і інструменти, щоб домогтися виконання рішення суду і отримати від "Газпрому" всю суму.

 

"Нафтогаз" має намір використати всі доступні засоби для стягнення боргів "Газпрому"
Теги публікації: Газпром, Нідерланди, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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