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"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину в 2022 году

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 18:07
"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину в 2022 году Фото: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности через Украину на 2022 год (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская компания "Газпром" отказалась от бронирования дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины с января по сентябрь 2022 года. Аналогичное решение российский монополист принял в отношении трубопровода "Ямал-Европа", который проходит через Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, "Газпром" на аукционах во вторник, 2 ноября, отказался бронировать дополнительные мощности для поставок газа в Европу через Украину и Польшу на период с января по сентябрь 2022 года. Издание отмечает, что дополнительная прокачка газа по этим маршрутам могла бы снизить цены на европейском рынке.

Такое решение "Газпрома" указывает на то, уточняет издание, что российская компания не планирует поставлять в Европу газа больше своих контрактных обязательств.

В комментариях агентству эксперты высказали предположение, что причиной отказа "Газпрома" от дополнительных транзитных мощностей через Украину и Польшу стал "Северный поток-2".

"Газпром, по-видимому, делает ставку на то, что "Северный поток-2" будет запущен довольно скоро - и не хочет брать на себя дополнительные обязательства на данный момент", - считает старший директор агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Напомним, 1 ноября "Газпром" в очередной раз сократил объемы транзита газа через Украину - суточный объем упал до 57 млн кубометров.

Отметим, ранее Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса.

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Газпром ГТС
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