ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 13:59
"Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину Фото: гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Артем Горовенко

Российская компания "Газпром" в очередной раз сократила объемы транзита газа через Украину. Суточный объем упал до 57 млн кубометров газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергея Макогона.

"Несмотря на громкие заявления объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается… С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн кубометров в сутки", - отметил он.

Он подчеркнул, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров притом, что "Газпром" продолжал платить за транзитную мощность 109 млн кубометров. По его словам, даже при октябрьских объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса.

А глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уверен, что если Россия прекратит транзит газа по территории Украины, то это несет риски полномасштабной войны между странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Транзит газа
NEWS
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
DAILY
Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно