Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. По его мнению, увеличение поставок газа позволило бы облегчить энергетический кризис в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
Как сказал Зеленский в комментарии агентству Bloomberg, скидка будет распространяться на объемы природного газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.
Напомним, сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова поставлять в Европу дополнительные 55 млрд кубометров газа.
Кроме того, сегодня на заседании СНБО решили бесплатно поделиться газом с Молдовой.