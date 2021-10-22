Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. По его мнению, увеличение поставок газа позволило бы облегчить энергетический кризис в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.