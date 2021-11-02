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"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну в 2022 році

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 18:07
"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну в 2022 році Фото: "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності через Україну на 2022 рік (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська компанія "Газпром" відмовилася від бронювання додаткових потужностей газотранспортної системи (ГТС) України з січня по вересень 2022 року. Аналогічне рішення російський монополіст прийняв щодо трубопроводу "Ямал-Європа", який проходить через Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, "Газпром" на аукціонах у вівторок, 2 листопада, відмовився бронювати додаткові потужності для постачання газу в Європу через Україну і Польщу на період з січня по вересень 2022 року. Видання зазначає, що додаткове прокачування газу за цими маршрутами могло б знизити ціни на європейському ринку.

Таке рішення "Газпрому" вказує на те, уточнює видання, що російська компанія не планує поставляти в Європу газу більше своїх контрактних зобов'язань.

У коментарях агентству експерти висловили припущення, що причиною відмови "Газпрому" від додаткових транзитних потужностей через Україну і Польщу став "Північний потік-2".

"Газпром, мабуть, робить ставку на те, що "Північний потік-2" буде запущений досить скоро - і не хоче брати на себе додаткові зобов'язання на цей момент", - вважає старший директор агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Нагадаємо, 1 листопада "Газпром" в черговий раз скоротив обсяги транзиту газу через Україну - добовий обсяг впав до 57 млн кубометрів.

Зазначимо, раніше Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу в Європу, щоб пом'якшити наслідки енергетичної кризи.

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Газпром ГТС
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