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"Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января

Кишинев, Суббота 28 декабря 2024 16:32
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"Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января Фото: "Газпром" прекращает поставки газа в Молдову (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Российский газовый монополист "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову. Поставки прекратятся утром 1 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Газпрома".

Как говорится в сообщении "Газпрома", причина - якобы отказ Молдовы урегулировать задолженность за поставки газа. Сегодня компания направило "Молдовагазу" уведомление о том, что неисполнение платежных обязательств по действующему контракту является "существенным нарушением его условий".

"В связи с этим ПАО "Газпром" с 08:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" письменно не уведомит АО "Молдовагаз" об ином", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в сообщении "Газпрома" нет упоминания о том, что в это же время - 07:00 по Киеву - Украина прекращает транзит российского газа по своей территории.

Газ для Молдовы и при чем тут Украина

Отметим, Молдова уже два года не покупает газ у российского "Газпрома", но ее энергетическая зависимость от Москвы остается достаточно большой.

Официальный Кишинев закупает газ в Европе - порядка 1 млрд кубометров в год. Этот газ может быть российского происхождения, но для него главное, что он не связан контрактами с "Газпромом".

Российский газ в объеме до 2 млрд кубометров транзитом через Украину получает только неподконтрольное левобережное Приднестровье. Но этот газ используется в том числе для Молдавской ГРЭС, которая на 90% обеспечивает электроэнергией остальную часть Молдовы. При этом Кишинев не признает долги за газ, который поставляется в Приднестровье.

Подробнее читайте в материале "Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины".

Напомним, как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 1 января украинская ГТС не будет прокачивать "ни одной молекулы российского газа".

Отказ Украины от прямых контрактов с Россией на транзит газа не нравится таким кремлевским "сателлитам", как словацкий премьер Роберт Фицо. Он уже пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину через свою энергосистему.

Источники РБК-Украина в отрасли убеждают, что это не повлияет на энергетическую безопасность страны. А те объемы, которые проходили через Словакию, на себя могут взять другие соседи Украины.

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Газпром Нафтогаз Украины Российская Федерация Молдова
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