"Газпром нефть" договорилась о продаже контрольного пакета NIS венгерской MOL

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , который цитирует министра энергетики Сербии Дубравку Джедович-Ханданович.

По ее словам, сделка требует одобрения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое ввело санкции против NIS из-за российского участия в собственности.

В MOL заявили, что подписали с "Газпром нефтью" обязательное соглашение о покупке 56,16% акций NIS.

Компания NIS обеспечивает около 80% топливного рынка Сербии и контролирует почти половину розничного сегмента. Ожидается, что в рамках будущей сделки к соглашению могут присоединиться партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов, переговоры с которыми продлятся до 24 марта.

В частности, MOL ведет переговоры с национальной нефтегазовой компанией ОАЭ ADNOC о ее возможном вхождении в NIS в качестве миноритарного инвестора. В то же время "Газпром нефть" подтвердила подписание соглашения о намерениях с MOL, не уточняя участие ADNOC.

В компании также отметили, что MOL будет обязана сохранить работу единственного нефтеперерабатывающего завода Сербии в Панчево как минимум на текущем уровне и при необходимости нарастить производство.

Санкции OFAC против NIS были введены в октябре в рамках давления на энергетический сектор РФ, однако их действие для компании временно отсрочили до 23 января.