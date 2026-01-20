ua en ru
"Газпром нефть" договорилась о продаже контрольного пакета NIS венгерской MOL

Вторник 20 января 2026 02:50
UA EN RU
"Газпром нефть" договорилась о продаже контрольного пакета NIS венгерской MOL Фото: АЗС NIS (banker.bg)
Автор: Марина Балабан

Российская компания "Газпром нефть" достигла предварительной договоренности о продаже контрольного пакета акций сербской нефтегазовой компании NIS венгерской MOL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, который цитирует министра энергетики Сербии Дубравку Джедович-Ханданович.

По ее словам, сделка требует одобрения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое ввело санкции против NIS из-за российского участия в собственности.

В MOL заявили, что подписали с "Газпром нефтью" обязательное соглашение о покупке 56,16% акций NIS.

Компания NIS обеспечивает около 80% топливного рынка Сербии и контролирует почти половину розничного сегмента. Ожидается, что в рамках будущей сделки к соглашению могут присоединиться партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов, переговоры с которыми продлятся до 24 марта.

В частности, MOL ведет переговоры с национальной нефтегазовой компанией ОАЭ ADNOC о ее возможном вхождении в NIS в качестве миноритарного инвестора. В то же время "Газпром нефть" подтвердила подписание соглашения о намерениях с MOL, не уточняя участие ADNOC.

В компании также отметили, что MOL будет обязана сохранить работу единственного нефтеперерабатывающего завода Сербии в Панчево как минимум на текущем уровне и при необходимости нарастить производство.

Санкции OFAC против NIS были введены в октябре в рамках давления на энергетический сектор РФ, однако их действие для компании временно отсрочили до 23 января.

Санкционное давление на Россию

Напомним, в конце октября 2025 года Соединенные Штаты ввели ограничения против двух крупнейших нефтяных корпораций РФ - "Лукойл" и "Роснефть". Санкции серьезно ударили по их зарубежным активам и привели к ощутимому снижению рыночной стоимости компаний.

В то же время собственные шаги в ответ предприняла и Украина. Два судна так называемого "теневого флота" России - Kairos и Virat - были поражены морскими дронами СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью. Операцию реализовали совместно 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины.

По оценкам на начало января 2026 года, из-за усиления санкций еженедельные поступления России от экспорта нефти сократились примерно на 500 млн долларов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект о новых ограничениях против РФ, который предусматривает введение 500% пошлин для стран-покупателей российских энергоресурсов.

