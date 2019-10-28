"Газпром" готов обсуждать транзит газа с оператором ГТС Украины

Российская энергетическая компания "Газпром" готова обсудить техническое соглашение по транзиту газа с оператором газотранспортной системы Украины (ГТС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, Россия готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину.

Также он отметил, что трехсторонняя встреча по газу прошла конструктивно, при этом отметив, что очередные трехсторонние консультации по газу состоятся в конце ноября.

Напомним, 28 октября в Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Евросоюза. Продолжительность переговоров составила 80 минут.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили продление транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года.

Также ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если контракт на транзит газа из России не будет продлен на 2020 год, несколько украинских городов могут остаться без отопления.