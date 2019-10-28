"Газпром" готовий обговорювати транзит газу з оператором ГТС України

Російська енергетична компанія "Газпром" готова обговорити технічна угода з транзиту газу з оператором газотранспортної системи України (ГТС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами міністра енергетики Російської Федерації Олександра Новака, Росія готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну.

Також він зазначив, що тристороння зустріч щодо газу пройшла конструктивно, при цьому зазначивши, що чергові тристоронні консультації по газу відбудуться в кінці листопада.

Нагадаємо, 28 жовтня в Брюсселі завершилися тристоронні переговори по газу з участю України, Російської Федерації та Євросоюзу. Тривалість переговорів склала 80 хвилин.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили продовження транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року.

Також раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що якщо контракт на транзит газу з Росії не буде продовжений на 2020 рік, кілька українських міст можуть залишитися без опалення.