"Газпром" дал Молдове отсрочку на оплату долгов за газ

Российская газовая компания "Газпром" дала Молдове отсрочку на оплату долгов за газ. Молдавская сторона должна полностью погасить их до 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября", - отметил он.

Напомним, на этой неделе "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой за поставки газа.

Речь идет о долге примерно на 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что правительство выделит необходимую сумму.