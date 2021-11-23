Молдова направит почти 80 млн долларов на погашение долга перед "Газпромом"      

Правительство Молдовы выделит почти 80 млн долларов на погашение долга перед российским "Газпромом". Долги погасят, чтобы не допустить прекращения поставок газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спыну.

По его словам, власти Молдовы выделят 1,4 млрд леев (почти 80 млн долларов) на срочное покрытие текущих долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом". Средства выделят из денег, которые были предусмотрены для увеличения уставного капитала предприятия Energocom.

"Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom около 2 млрд леев для увеличения уставного капитала... Еще 1,4 млрд осталось", - заявил Спыну.