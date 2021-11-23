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Молдова направит почти 80 млн долларов на погашение долга перед "Газпромом"      

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Кишинев, Вторник 23 ноября 2021 16:37
Молдова направит почти 80 млн долларов на погашение долга перед "Газпромом"       Фото: вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спыну (facebook.com/SpinuAndreiMD)
Автор: Илона Свиридова

Правительство Молдовы выделит почти 80 млн долларов на погашение долга перед российским "Газпромом". Долги погасят, чтобы не допустить прекращения поставок газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спыну.

По его словам, власти Молдовы выделят 1,4 млрд леев (почти 80 млн долларов) на срочное покрытие текущих долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом". Средства выделят из денег, которые были предусмотрены для увеличения уставного капитала предприятия Energocom.

"Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom около 2 млрд леев для увеличения уставного капитала... Еще 1,4 млрд осталось", - заявил Спыну.

Напомним, накануне "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил прекратить поставки газа в течение 48 часов, если Кишинев не оплатит уже поставленное топливо.

Молдавская сторона объяснила, что в "Молдовогазе" возник дефицит платежного баланса из-за роста цены на газ в 2021 году, поскольку до октября он закупался по 126,7 доллара за тысячу кубометров, а в октябре его стоимость выросла до 800,62 доллара.

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