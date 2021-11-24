"Газпром" дав Молдові відстрочку на оплату боргів за газ

Російська газова компанія "Газпром" дала Молдові відстрочку на оплату боргів за газ. Молдавська сторона повинна повністю погасити їх до 26 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Як заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, уряд Молдови попросив не припиняти поставки газу.
"При цьому молдавська сторона повністю визнає правомірність дій "Газпрому" і зобов'язується повністю здійснити поточні платежі в п'ятницю, 26 листопада", - зазначив він.
Нагадаємо, цього тижня "Газпром" висунув ультиматум Молдові і пригрозив зупинити постачання газу протягом двох діб, оскільки Кишинів затягнув з оплатою за постачання газу.
Йдеться про борг приблизно на 74 млн доларів за спожитий у жовтні газ і передоплату за листопад. Напередодні стало відомо, що уряд виділить необхідну суму.