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"Газпром" дал Молдове отсрочку на оплату долгов за газ

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Москва, Среда 24 ноября 2021 17:25
"Газпром" дал Молдове отсрочку на оплату долгов за газ Фото: "Газпром" не будет прекращать поставки газа в Молдову (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Российская газовая компания "Газпром" дала Молдове отсрочку на оплату долгов за газ. Молдавская сторона должна полностью погасить их до 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, правительство Молдовы попросило не прекращать поставки газа.

"При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября", - отметил он.

Напомним, на этой неделе "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой за поставки газа.

Речь идет о долге примерно на 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что правительство выделит необходимую сумму.

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