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"Газпром" дав Молдові відстрочку на оплату боргів за газ

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Москва, Середа 24 листопада 2021 17:25
"Газпром" дав Молдові відстрочку на оплату боргів за газ Фото: "Газпром" не припинятиме постачання газу до Молдови (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Російська газова компанія "Газпром" дала Молдові відстрочку на оплату боргів за газ. Молдавська сторона повинна повністю погасити їх до 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, уряд Молдови попросив не припиняти поставки газу.

"При цьому молдавська сторона повністю визнає правомірність дій "Газпрому" і зобов'язується повністю здійснити поточні платежі в п'ятницю, 26 листопада", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня "Газпром" висунув ультиматум Молдові і пригрозив зупинити постачання газу протягом двох діб, оскільки Кишинів затягнув з оплатою за постачання газу.

Йдеться про борг приблизно на 74 млн доларів за спожитий у жовтні газ і передоплату за листопад. Напередодні стало відомо, що уряд виділить необхідну суму.

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