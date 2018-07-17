Также обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину

Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу. Об этом говорится в сообщении министерства экономики Германии по итогам первой трехсторонней встречи в Берлине в рамках переговоров относительно транзита газа.

Как отмечается, встреча в Берлине состоялась по приглашению министра экономики Германии Петера Альтмайєра. В ней приняли участие вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики РФ Александр Новак.

Сообщается, что они обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину после завершения срока действия действующих контрактов на поставки газа.

Так, во время первой встречи в министерстве экономики Германии стороны обсудили свои исходные позиции.

"Исходя из этого, будет разработана дорожная карта для будущих встреч", - сообщает министерство экономики ФРГ.

"Сегодняшние переговоры имеют особое значение в рамках режима тишины и мирного процесса в Украине. Эти переговоры могут означать новый импульс мирному процессу в целом", - заявил министр экономики Германии Альтмайєр.

Напомним, что министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности РФ к "конструктивному диалогу" по газу с Украиной.

Также НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа, заявила, что готова урегулировать новый спор с "Газпромом" что касается транзитного тарифа.