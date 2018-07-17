Новак не назвал предложения РФ по объемам транзита газа

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности РФ к "конструктивному диалогу" по газу с Украиной. Об этом Новак заявил после двусторонних переговоров с замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошом Шефчовичем, сообщает ТАСС.

"Мы настроены конструктивно, надеемся, что все стороны будут в этом русле обсуждать", - заявил он, отвечая на вопрос о готовности РФ к компромиссам по газу с Украиной.

Вместе с тем, Новак не назвал предложения РФ по объемам транзита газа.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".

Отметим, газопровод "Северный поток" полностью остановился на ремонт в день трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом.