Газові переговори Україна-ЄС-Росія заплановані на січень, - журналіст

Фото: "Нафтогаз" і "Газпром" (колаж РБК-Україна)

Раніше передбачалося, що переговори відбудуться до Різдва

Тристоронні переговори по газу за участю представників Єврокомісії, України і Росії заплановані на січень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Тwitter.

За інформацією журналіста, раніше передбачалося, що переговори відбудуться до Різдва.

"У січні запланована зустріч учасників тристоронніх переговорів щодо газу між Європейською комісією та представниками України і Росії. Були надії на те, що вони зможуть зустрітися до Різдва", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 вересня поточного року учасники тристоронніх переговорів Україна-Євросоюз-Росія в Брюсселі обговорили прогнози попиту на газ у країнах ЄС.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна, ЄС і Росія домовилися розробити дорожню карту переговорів щодо газу.

Також повідомлялося, що міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність РФ до "конструктивного діалогу" щодо газу з Україною.

Крім того, комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв про готовність НАК врегулювати нову суперечку з "Газпромом", що стосується транзитного тарифу.