Газовые переговоры с РФ будут возобновлены в ближайшее время, - Герус

В ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, готова ли новая власть к тому, что может не быть газового транзита из РФ с 1 января 2020 года, Герус ответил "Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится". По его словам, Украина готовится к тому, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита.

"Есть интерес европейских компаний по своп-сделках, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПГХ для того, чтобы его продавать зимой", - сообщил он.

Герус напомнил, что "Газпром" и Россия были готовы возобновить переговоры после выборов, "когда будет понятна украинская политическая палитра" и новое правительство.

"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - сообщил он.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Российская Федерация предлагает Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.

Кроме этого, издание Reuters писало, что Россия будет добиваться заключения краткосрочного договора с Украиной на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Таким образом РФ надеется выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, которые идут в обход Украины.