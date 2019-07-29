Газові переговори з РФ будуть відновлені найближчим часом, - Герус

Найближчим часом будуть відновлені переговори з Росією з питань транзиту і закупівель газу. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи готова нова влада до того, що може не бути газового транзиту з РФ з 1 січня 2020 року, Герус відповів "Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, швидше за все, не відбудеться". За його словами, Україна готується до того, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту.

"Є інтерес європейських компаній за своп-угоди, тобто вони зараз закачують газ в українські газосховища, умовно його продають і через рік викуповують назад. Приватні трейдери також закачують газ в ПГС для того, щоб його продавати взимку", - повідомив він.

Герус нагадав, що "Газпром" і Росія були готові відновити переговори після виборів, "коли буде зрозуміла українська політична палітра" і новий уряд.

"Я думаю, що зараз воно вже очевидно зрозуміло, тому найближчим часом будуть відновлені переговори з Росією з питань транзиту і закупівель газу, тому що у нас є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким 5 мільярдів кубометрів газу має бути закуплено за ціною хаба без жодних плюсів", - повідомив він.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Російська Федерація пропонує Україні продовжити на рік діючий контракт на транзит газу.

Крім цього, видання Reuters писало, що Росія буде домагатися укладення короткострокового договору з Україною на транзит газу в Європу з 1 січня 2020 року. Таким чином РФ сподівається виграти час для завершення будівництва газових магістралей, які йдуть в обхід України.