На газовому об’єкті між Сербією та Угорщиною знайшли вибухівку, - Орбан

"Щойно я завершив телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Сербські органи влади виявили на об’єкті критичної газової інфраструктури, що з’єднує Сербію та Угорщину, вибуховий пристрій руйнівної сили та засоби, необхідні для його активації", - зазначив очільник угорського уряду.

Орбан додав, що розслідування інциденту триває.

Він також уточнив, що скликав надзвичайну нараду Ради з питань оборони на полудень того ж дня.

Антитерористична операція в Сербії

Як пише "Балканський оглядач", після виявлення вибухівки біля газопроводу "Балканський потік" на півночі Сербії розгорнули масштабну антитерористичну операцію за участю понад 140 співробітників поліції та армії.

За даними сербської влади, у районі сіл Велебіт та Войвода Зимоніч, поблизу траси магістрального газопроводу знайшли два великі військові рюкзаки з вибухівкою великої руйнівної сили та детонаційними шнурами.

Експерти дійшли висновку, що цього було б достатньо для знищення компресорного вузла і тривалої зупинки транзиту газу до Угорщини.

Наразі в районі кількох населених пунктів перекрито рух, правоохоронці перевіряють покинуті будівлі, господарські об’єкти та транспортні розв’язки, а також шукають можливі інші вибухові пристрої й осіб, які могли доставити вибухівку до стратегічного об’єкта.