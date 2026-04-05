На газовому об’єкті між Сербією та Угорщиною знайшли вибухівку, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на об'єкті критичної газової інфраструктури, який з'єднує Сербію та Угорщину, виявили вибуховий пристрій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана у Facebook.
"Щойно я завершив телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Сербські органи влади виявили на об’єкті критичної газової інфраструктури, що з’єднує Сербію та Угорщину, вибуховий пристрій руйнівної сили та засоби, необхідні для його активації", - зазначив очільник угорського уряду.
Орбан додав, що розслідування інциденту триває.
Він також уточнив, що скликав надзвичайну нараду Ради з питань оборони на полудень того ж дня.
Як пише "Балканський оглядач", після виявлення вибухівки біля газопроводу "Балканський потік" на півночі Сербії розгорнули масштабну антитерористичну операцію за участю понад 140 співробітників поліції та армії.
За даними сербської влади, у районі сіл Велебіт та Войвода Зимоніч, поблизу траси магістрального газопроводу знайшли два великі військові рюкзаки з вибухівкою великої руйнівної сили та детонаційними шнурами.
Експерти дійшли висновку, що цього було б достатньо для знищення компресорного вузла і тривалої зупинки транзиту газу до Угорщини.
Наразі в районі кількох населених пунктів перекрито рух, правоохоронці перевіряють покинуті будівлі, господарські об’єкти та транспортні розв’язки, а також шукають можливі інші вибухові пристрої й осіб, які могли доставити вибухівку до стратегічного об’єкта.
Нагадаємо, наприкінці січня російський удар пошкодив нафтопровід "Дружба", через що транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини був повністю зупинений. Після цього Будапешт і Братислава звинуватили Україну у затримці відновлення роботи трубопроводу, хоча причиною зупинки стала саме атака РФ.
Ситуація ще більше загострилася після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував фінансування ЄС на 90 млрд євро, вимагаючи відновити транзит через "Дружбу".