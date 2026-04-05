UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На газовому об’єкті між Сербією та Угорщиною знайшли вибухівку, - Орбан

14:06 05.04.2026 Нд
2 хв
Після розмови з Вучичем угорський прем’єр терміново скликав Раду оборони
aimg Марія Науменко
Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на об'єкті критичної газової інфраструктури, який з'єднує Сербію та Угорщину, виявили вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана у Facebook.

Україна скоротила імпорт газу і припинила його постачання через Угорщину

"Щойно я завершив телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Сербські органи влади виявили на об’єкті критичної газової інфраструктури, що з’єднує Сербію та Угорщину, вибуховий пристрій руйнівної сили та засоби, необхідні для його активації", - зазначив очільник угорського уряду.

Орбан додав, що розслідування інциденту триває.

Він також уточнив, що скликав надзвичайну нараду Ради з питань оборони на полудень того ж дня.

Антитерористична операція в Сербії

Як пише "Балканський оглядач", після виявлення вибухівки біля газопроводу "Балканський потік" на півночі Сербії розгорнули масштабну антитерористичну операцію за участю понад 140 співробітників поліції та армії.

За даними сербської влади, у районі сіл Велебіт та Войвода Зимоніч, поблизу траси магістрального газопроводу знайшли два великі військові рюкзаки з вибухівкою великої руйнівної сили та детонаційними шнурами.

Експерти дійшли висновку, що цього було б достатньо для знищення компресорного вузла і тривалої зупинки транзиту газу до Угорщини.

Наразі в районі кількох населених пунктів перекрито рух, правоохоронці перевіряють покинуті будівлі, господарські об’єкти та транспортні розв’язки, а також шукають можливі інші вибухові пристрої й осіб, які могли доставити вибухівку до стратегічного об’єкта.

Нагадаємо, наприкінці січня російський удар пошкодив нафтопровід "Дружба", через що транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини був повністю зупинений. Після цього Будапешт і Братислава звинуватили Україну у затримці відновлення роботи трубопроводу, хоча причиною зупинки стала саме атака РФ.

Ситуація ще більше загострилася після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував фінансування ЄС на 90 млрд євро, вимагаючи відновити транзит через "Дружбу".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УгорщинаСербіяГазВіктор ОрбанВучич