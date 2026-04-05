На газовом объекте между Сербией и Венгрией нашли взрывчатку, - Орбан

"Только что я завершил телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербские органы власти обнаружили на объекте критической газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию, взрывное устройство разрушительной силы и средства, необходимые для его активации", - отметил глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что расследование инцидента продолжается.

Он также уточнил, что созвал чрезвычайное совещание Совета по вопросам обороны на полдень того же дня.

Антитеррористическая операция в Сербии

Как пишет"Балканский обозреватель", после обнаружения взрывчатки возле газопровода "Балканский поток" на севере Сербии развернули масштабную антитеррористическую операцию с участием более 140 сотрудников полиции и армии.

По данным сербских властей, в районе сел Велебит и Войвода Зимонич, вблизи трассы магистрального газопровода нашли два больших военных рюкзака со взрывчаткой большой разрушительной силы и детонационными шнурами.

Эксперты пришли к выводу, что этого было бы достаточно для уничтожения компрессорного узла и длительной остановки транзита газа в Венгрию.

Сейчас в районе нескольких населенных пунктов перекрыто движение, правоохранители проверяют заброшенные здания, хозяйственные объекты и транспортные развязки, а также ищут возможные другие взрывные устройства и лиц, которые могли доставить взрывчатку к стратегическому объекту.