На газовом объекте между Сербией и Венгрией нашли взрывчатку, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на объекте критической газовой инфраструктуры, который соединяет Сербию и Венгрию, обнаружили взрывное устройство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Facebook.
"Только что я завершил телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербские органы власти обнаружили на объекте критической газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию, взрывное устройство разрушительной силы и средства, необходимые для его активации", - отметил глава венгерского правительства.
Орбан добавил, что расследование инцидента продолжается.
Он также уточнил, что созвал чрезвычайное совещание Совета по вопросам обороны на полдень того же дня.
Как пишет"Балканский обозреватель", после обнаружения взрывчатки возле газопровода "Балканский поток" на севере Сербии развернули масштабную антитеррористическую операцию с участием более 140 сотрудников полиции и армии.
По данным сербских властей, в районе сел Велебит и Войвода Зимонич, вблизи трассы магистрального газопровода нашли два больших военных рюкзака со взрывчаткой большой разрушительной силы и детонационными шнурами.
Эксперты пришли к выводу, что этого было бы достаточно для уничтожения компрессорного узла и длительной остановки транзита газа в Венгрию.
Сейчас в районе нескольких населенных пунктов перекрыто движение, правоохранители проверяют заброшенные здания, хозяйственные объекты и транспортные развязки, а также ищут возможные другие взрывные устройства и лиц, которые могли доставить взрывчатку к стратегическому объекту.
Напомним, в конце января российский удар повредил нефтепровод "Дружба", из-за чего транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был полностью остановлен. После этого Будапешт и Братислава обвинили Украину в задержке восстановления работы трубопровода, хотя причиной остановки стала именно атака РФ.
Ситуация еще больше обострилась после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал финансирование ЕС на 90 млрд евро, требуя возобновить транзит через "Дружбу".