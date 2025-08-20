Газовики продовжують працювати у Костянтинівці. Стали відомі деталі

Працівники "Донецькоблгазу" продовжують працювати у прифронтовому місті Костянтинівка та відновлювати газопостачання для мешканців.
Про це повідомив голова правління держкомпанії "Нафтогаз України", до структури якого входить "Донецькоблгаз", Сергій Корецький.
"Сьогодні в місті працює 42 співробітники "Донецькоблгазу". Вони щодня ремонтують пошкоджені газмережі, робота бригад координується з військовими. Диспетчерське управління здійснюється з підземних укриттів", - йдеться у повідомленні.
В "Нафтогазі" додали, що ситуація у місті вкрай складна, на сьогодні газ є єдиним джерелом для жителів міста гарячої води та можливістю приготувати їжу.
«У приміщення нашого "Донецькоблгазу" нещодавно влучила ракета. Будівля повністю зруйнована. Люди живі! ", - додали в компанії.
Нагадаймо, 20 серпня російські війська завдали ракетних ударів по ринку Костянтинівки, загинули три, поранені – четверо людей. Донецька обласна військова адміністрація наголошує, що росіяни навмисне наносять удари, щоб убити та покалічити цивільних, влада закликає населення міста до евакуації.
20 серпня держкомпанія "Укрпошта" прийняла рішення про евакуацію свого відділення із Костянтинівки з огляду на безпекову ситуацію.