Курс доллара Экономика Авто Tech

Газовики продолжают работать в Константиновке. Стали известны детали

Фото: Работа газовиков в прифронтовой Константиновке в Донецкой области (фото "Нафтогаза Украины")
Автор: Дмитрий Сидоров

Работники "Донецкоблгаза" продолжают работать в прифронтовом городе Константиновка и восстанавливать газоснабжение для жителей.

Об этом сообщил председатель правления госкомпании "Нафтогаз Украины", в структуру которого входит "Донецкоблгаз", Сергей Корецкий.

"Сегодня в городе работает 42 сотрудника "Донецкоблгаза". Они ежедневно ремонтируют поврежденные газосети, работа бригад координируется с военными. Диспетчерское управление осуществляется из подземных укрытий", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что ситуация в городе крайне сложная, на сегодня газ является единственным источником для жителей города горячей воды и возможностью приготовить пищу.

"В помещение нашего "Донецкоблгаза" недавно попала ракета. Здание полностью разрушено. Люди живы!", - добавили в компании.

 

Напомним, 20 августа российские войска нанесли ракетные удары по рынку Константиновки, погибли три, ранены - четыре человека. Донецкая областная военная администрация отмечает, что россияне умышленно наносят удары, чтобы убить и покалечить гражданских, власти призывают население города к эвакуации.

20 августа госкомпания "Укрпочта" приняла решение об эвакуации своего отделения из Константиновки, учитывая ситуацию с безопасностью.

