Летіли дрони та ракети, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 4 лмпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим;

однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря;

86 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел - РФ, Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.



"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.