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Летіли дрони та ракети, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ

08:50 04.07.2026 Сб
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Летіли дрони та ракети, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 69 ворожих дронів (Getty Images)
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У ніч на 4 лмпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

  • однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим;
  • однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря;
  • 86 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел - РФ, Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, російські війська ввечері 3 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Внаслідок потрапляння спалахнула пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення.

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.

Також російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши велику кількість безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок атаки були руйнування, а також повідомлялося про постраждалих серед мирних жителів. Також є загиблі.

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