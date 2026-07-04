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Газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине остановил работу из-за удара РФ

12:13 04.07.2026 Сб
2 мин
Россияне не в первый раз атакуют этот объект
aimg Татьяна Степанова
Газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине остановил работу из-за удара РФ Иллюстративное фото: россияне атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине (naftogaz.com)
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Российские войска утром 4 июля атаковали газодобывающий объект "Нефтегаза" в Полтавской области. Работа предприятия остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Сегодня утром российские дроны нанесли удар по одному из газодобывающих активов "Группы Нафтогаз" в Полтавской области. После атаки на объекте возник пожар", - сообщили в компании.

Там отметили, что работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно.

Все работники своевременно перешли в укрытие и не пострадали.

Газодобывающий объект &quot;Нафтогаза&quot; на Полтавщине остановил работу из-за удара РФ

Фото: россияне атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области (t.me/NaftogazUA)

"Этот объект уже неоднократно становился целью российских атак. Враг системно бьет по газодобыче, пытаясь уменьшить свою добычу Украины и усложнить подготовку к отопительному сезону", - добавили в "Нафтогазе".

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 4 июля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

В то же время, зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5.

Вечером 3 июля россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

В результате попадания вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания. Огонь также опрокинулся на расположенные рядом складские помещения.

В результате российской атаки пострадали два человека.

Также российские войска нанесли массированный удар по Сумам, применив большое количество беспилотников и управляемых авиабомб. В результате атаки были разрушения, а также сообщалось о пострадавших среди мирных жителях. Также есть погибшие.

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