Газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине остановил работу из-за удара РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Сегодня утром российские дроны нанесли удар по одному из газодобывающих активов "Группы Нафтогаз" в Полтавской области. После атаки на объекте возник пожар", - сообщили в компании.

Там отметили, что работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно.

Все работники своевременно перешли в укрытие и не пострадали.

Фото: россияне атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области (t.me/NaftogazUA)

"Этот объект уже неоднократно становился целью российских атак. Враг системно бьет по газодобыче, пытаясь уменьшить свою добычу Украины и усложнить подготовку к отопительному сезону", - добавили в "Нафтогазе".