Газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине остановил работу из-за удара РФ
Российские войска утром 4 июля атаковали газодобывающий объект "Нефтегаза" в Полтавской области. Работа предприятия остановлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"Сегодня утром российские дроны нанесли удар по одному из газодобывающих активов "Группы Нафтогаз" в Полтавской области. После атаки на объекте возник пожар", - сообщили в компании.
Там отметили, что работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно.
Все работники своевременно перешли в укрытие и не пострадали.
Фото: россияне атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области (t.me/NaftogazUA)
"Этот объект уже неоднократно становился целью российских атак. Враг системно бьет по газодобыче, пытаясь уменьшить свою добычу Украины и усложнить подготовку к отопительному сезону", - добавили в "Нафтогазе".
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 4 июля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.
В то же время, зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5.
Вечером 3 июля россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
В результате попадания вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания. Огонь также опрокинулся на расположенные рядом складские помещения.
В результате российской атаки пострадали два человека.
Также российские войска нанесли массированный удар по Сумам, применив большое количество беспилотников и управляемых авиабомб. В результате атаки были разрушения, а также сообщалось о пострадавших среди мирных жителях. Также есть погибшие.