Газопровод под Киевом восстановлен для транспортировки газа

Газопровод под Чабанами, на котором произошла авария и разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа. Критические последствия аварии на газопроводе ликвидировали 17 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются.

"По состоянию на 7 часов 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября около 00:20 возле пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла авария на газопроводе. В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.

РБК-Украина тогда писало, что полиция открыла дело из-за прорыва газопровода в Чабанах.

Позже стало известно, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления, из-за которого газ поставляется в Европу. Около часа ночи подача газа к газопроводу была перекрыта.