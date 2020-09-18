Газопровід під Києвом відновлений для транспортування газу

Газопровід під Чабанами, на якому сталась аварія та розгерметизація, відновлений для транспортування газу. Критичні наслідки аварії на газопроводі ліквідували 17 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають.

"Станом на 7 год. 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня близько 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася аварія на газопроводі. О 1:10 перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає.

РБК-Україна тоді писало, що поліція відкрила справу через прорив газопроводу в Чабанах.

Пізніше стало відомо, що сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску, через який газ поставляється в Європу. Близько години ночі подача газу до газопроводу була перекрита.