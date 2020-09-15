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Полиция открыла дело из-за прорыва газопровода в Чабанах

Чабаны, Вторник 15 сентября 2020 10:12
Полиция открыла дело из-за прорыва газопровода в Чабанах
Фото: газопровод (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Полиция открыла дело из-за прорыва газопровода в Чабанах. О причинах аварии пока не сообщается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Дело открыто по ст. 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).

"Причин аварии пока нет. Предварительно известно, что на участке не проводились никакие работы. Назначены экспертизы", - сообщила Грохольская.

Напомним, в ночь на 15 сентября в Чабанах прогремел взрыв. В ближних населенных пунктах было отключено электроснабжение.

Позже стало известно, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления, через который газ поставляется в Европу. Около часа ночи подача газа к газопроводу была перекрыта.

Как писало РБК-Украина, в результате аварии газопровода в Чабанах никто не пострадал.

При этом Оператор ГТС сообщил, что авария газопровода в Чабанах не повлияет на транзит газа в Европу. Транспортировка газа потребителям не прекращалась. Ликвидировать аварию должны на протяжении 2-3 дней.

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