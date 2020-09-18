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Газопровід під Києвом відновлений для транспортування газу

Чабани, П'ятниця 18 вересня 2020 08:33
Газопровід під Києвом відновлений для транспортування газу
Фото: газопровід (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Газопровід під Чабанами, на якому сталась аварія та розгерметизація, відновлений для транспортування газу. Критичні наслідки аварії на газопроводі ліквідували 17 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають.

"Станом на 7 год. 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня близько 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася аварія на газопроводі. О 1:10 перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає.

РБК-Україна тоді писало, що поліція відкрила справу через прорив газопроводу в Чабанах.

Пізніше стало відомо, що сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску, через який газ поставляється в Європу. Близько години ночі подача газу до газопроводу була перекрита.

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Новини України Надзвичайні події авариягазопровод
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