В Газе заявили о 83 погибших в ходе обострения с Израилем

В Палестине сообщили данные о погибших из-за обстрелов со стороны Израиля . С начала обострения, 10 мая, в Секторе Газа погибли 83 человека, 487 - получили ранения.

По информации палестинской стороны, среди погибших 17 несовершеннолетних и семь женщин. В Минздраве Газы отмечают, что все погибшие являются "мирными жителями" или "гражданскими лицами".

Израильская сторона сообщает, что большинство убитых в Газе являются командирами и боевиками террористической организации ХАМАС. При этом армия Израиля утверждает, что многие из них были причастны к ракетным обстрелам израильских городов.