У Газі заявили про 83 загиблих в ході загострення з Ізраїлем

У Палестині повідомили дані про загиблих через обстрілів з боку Ізраїлю . З початку загострення, 10 травня, в Секторі Газа загинули 83 людини, 487 - отримали поранення.

За інформацією палестинської сторони, серед загиблих 17 неповнолітніх і сім жінок. У МОЗ гази відзначають, що всі загиблі є "мирними жителями" або "цивільними особами".

Ізраїльська сторона повідомляє, що більшість убитих в газі є командирами і бойовиками терористичної організації ХАМАС. При цьому армія Ізраїлю стверджує, що багато з них були причетні до ракетних обстрілів ізраїльських міст.