У Газі заявили про 83 загиблих в ході загострення з Ізраїлем

У Палестині повідомили дані про загиблих через обстрілів з боку Ізраїлю. З початку загострення, 10 травня, в Секторі Газа загинули 83 людини, 487 - отримали поранення.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
За інформацією палестинської сторони, серед загиблих 17 неповнолітніх і сім жінок. У МОЗ гази відзначають, що всі загиблі є "мирними жителями" або "цивільними особами".
Ізраїльська сторона повідомляє, що більшість убитих в газі є командирами і бойовиками терористичної організації ХАМАС. При цьому армія Ізраїлю стверджує, що багато з них були причетні до ракетних обстрілів ізраїльських міст.
Нагадавши, ситуація між Ізраїлем і Палестиною загострилася 10 травня. У День Єрусалиму з Сектора Газа по ізраїльських містах були випущені сотні ракет. У відповідь Ізраїль почав операцію "Страж стін", спрямовану проти терористичної групи ХАМАС.
Раніше РБК-Україна писало, що Ізраїль готує наземну операцію в Секторі Газа.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетних ударів з Сектора Газа по Тель-Авіву постраждали постраждали понад 200 осіб.