Газ по завищених цінах: в "Укргазвидобуванні" викрили масштабну схему розкрадання

В Україні викрили масштабну схему розкрадання державних коштів під час закупівель для "Укргазвидобування". Збитки оцінюються у понад 295 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
За даними слідства, організаторами оборудки були колишні посадовці "Укргазвидобування", а також пов’язані з ними підприємці.
Як встановило розслідування, схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії.
"Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу", - пояснили в СБУ.
Правоохоронці з’ясували, що підконтрольні фігурантам приватні компанії закуповували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки й іншу продукцію за ринковими цінами, а потім перепродавали їх "Укргазвидобуванню" у 2-3 рази дорожче.
Отриманий прибуток розподіляли між учасниками схеми.
Висновки судово-економічної експертизи підтвердили, що такі дії завдали державній компанії збитків на суму понад 295 млн гривень.
Наразі правоохоронці повідомили про підозру:
Їх підозрюють за ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Нагадаємо, раніше ВАКС зобов’язав НАБУ розпочати розслідування справи про розтрату активів операторів газових мереж на 10 млрд грн.
Йдеться про ймовірне знецінення та доведення до банкрутства стратегічних підприємств, які перебувають в управлінні держави.
Також повідомлялося, що наприкінці минулого року правоохоронці викрили масштабну розтрату коштів у профспілках ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".
Йдеться про 15 млн гривень, які зловмисники витратили на відпочинок, поїздки та корпоративи.