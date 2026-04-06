UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Газ по завищених цінах: в "Укргазвидобуванні" викрили масштабну схему розкрадання

10:56 06.04.2026 Пн
2 хв
Державі завдано збитків на майже 300 мільйонів гривень
aimg Ірина Глухова
Фото: в "Укргазвидобуванні" викрили масштабну схему розкрадання (Getty Images)

В Україні викрили масштабну схему розкрадання державних коштів під час закупівель для "Укргазвидобування". Збитки оцінюються у понад 295 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Читайте також: Підготовка до зими "на паузі": Україна змінює плани закупівлі газу через війну в Ірані

Як працювала схема

За даними слідства, організаторами оборудки були колишні посадовці "Укргазвидобування", а також пов’язані з ними підприємці.

Як встановило розслідування, схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії.

"Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу", - пояснили в СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що підконтрольні фігурантам приватні компанії закуповували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки й іншу продукцію за ринковими цінами, а потім перепродавали їх "Укргазвидобуванню" у 2-3 рази дорожче.

Отриманий прибуток розподіляли між учасниками схеми.

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили, що такі дії завдали державній компанії збитків на суму понад 295 млн гривень.

Оголошення підозри

Наразі правоохоронці повідомили про підозру:

  • керівнику приватного товариства,
  • колишній службовій особі "Укргазвидобування", яка відповідала за організацію тендерів.

Їх підозрюють за ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Фото: в Україні викрили масштабну схему розкрадання державних коштів під час закупівель для "Укргазвидобування" (gp.gov.ua)

Оборудки з газом

Нагадаємо, раніше ВАКС зобов’язав НАБУ розпочати розслідування справи про розтрату активів операторів газових мереж на 10 млрд грн.

Йдеться про ймовірне знецінення та доведення до банкрутства стратегічних підприємств, які перебувають в управлінні держави.

Також повідомлялося, що наприкінці минулого року правоохоронці викрили масштабну розтрату коштів у профспілках ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Йдеться про 15 млн гривень, які зловмисники витратили на відпочинок, поїздки та корпоративи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
