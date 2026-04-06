Газ по завищених цінах: в "Укргазвидобуванні" викрили масштабну схему розкрадання

Як працювала схема

За даними слідства, організаторами оборудки були колишні посадовці "Укргазвидобування", а також пов’язані з ними підприємці.

Як встановило розслідування, схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії.

"Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу", - пояснили в СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що підконтрольні фігурантам приватні компанії закуповували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки й іншу продукцію за ринковими цінами, а потім перепродавали їх "Укргазвидобуванню" у 2-3 рази дорожче.

Отриманий прибуток розподіляли між учасниками схеми.

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили, що такі дії завдали державній компанії збитків на суму понад 295 млн гривень.

Оголошення підозри

Наразі правоохоронці повідомили про підозру:

керівнику приватного товариства,

колишній службовій особі "Укргазвидобування", яка відповідала за організацію тендерів.

Їх підозрюють за ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.