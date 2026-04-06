Газ по завышенным ценам: в "Укргаздобыче" разоблачили масштабную схему хищения

Как работала схема

По данным следствия, организаторами сделки были бывшие должностные лица "Укргаздобычи", а также связанные с ними предприниматели.

Как установило расследование, схема заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании.

"Это происходило за счет искусственного завышения стоимости материалов, необходимых для добычи газа", - пояснили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что подконтрольные фигурантам частные компании закупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам, а затем перепродавали их "Укргаздобыче" в 2-3 раза дороже.

Полученную прибыль распределяли между участниками схемы.

Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили, что такие действия нанесли государственной компании ущерб на сумму более 295 млн гривен.

Объявление подозрения

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении:

руководителю частного общества,

бывшему должностному лицу "Укргаздобычи", которое отвечало за организацию тендеров.

Их подозревают по ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.