RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Газ по завышенным ценам: в "Укргаздобыче" разоблачили масштабную схему хищения

10:56 06.04.2026 Пн
2 мин
Государству нанесен ущерб на почти 300 миллионов гривен
aimg Ирина Глухова
Фото: в "Укргаздобыче" разоблачили масштабную схему хищения (Getty Images)

В Украине разоблачили масштабную схему хищения государственных средств при закупках для "Укргаздобычи". Убытки оцениваются в более 295 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как работала схема

По данным следствия, организаторами сделки были бывшие должностные лица "Укргаздобычи", а также связанные с ними предприниматели.

Как установило расследование, схема заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании.

"Это происходило за счет искусственного завышения стоимости материалов, необходимых для добычи газа", - пояснили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что подконтрольные фигурантам частные компании закупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам, а затем перепродавали их "Укргаздобыче" в 2-3 раза дороже.

Полученную прибыль распределяли между участниками схемы.

Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили, что такие действия нанесли государственной компании ущерб на сумму более 295 млн гривен.

Объявление подозрения

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении:

  • руководителю частного общества,
  • бывшему должностному лицу "Укргаздобычи", которое отвечало за организацию тендеров.

Их подозревают по ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: в Украине разоблачили масштабную схему хищения государственных средств во время закупок для "Укргаздобычи" (gp.gov.ua)

Сделки с газом

Напомним, ранее ВАКС обязал НАБУ начать расследование дела о растрате активов операторов газовых сетей на 10 млрд грн.

Речь идет о вероятном обесценивании и доведении до банкротства стратегических предприятий, находящихся в управлении государства.

Также сообщалось, что в конце прошлого года правоохранители разоблачили масштабную растрату средств в профсоюзах ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Речь идет о 15 млн гривен, которые злоумышленники потратили на отдых, поездки и корпоративы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
