Газ в Україні подорожчав уперше за дев'ять місяців

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2023 року. Вартість становила 10 833,33 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 0,8% більше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .

Таким чином, газ подорожчав уперше з вересня 2022 року. Проте за останній рік ціна опустилася майже втричі.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Європейські ціни на газ знижуються та наблизилися до середніх допандемічних рівнів. На тлі низького споживання та заміщення російського трубопровідного газу ЄС увійшов у сезон поповнення своїх газових запасів із історично високим рівнем заповнення сховищ.

Проте ціни на газ у Європі підскочили 9 серпня на 28%. Причиною стали можливі страйки робітників на трьох великих підприємствах з виробництва зрідженого газу в Австралії.

Ф'ючерси перевищили 40 євро за мегават-годину (460 доларів з тисячу кубометрів) вперше з червня, хоча вони все ще нижчі більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні минулого року.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.