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Газ в Украине подорожал впервые за девять месяцев

Новина українською →
Украина, Четверг 10 августа 2023 15:42
Газ в Украине подорожал впервые за девять месяцев Фото: цена на газ Украине выросла в июле впервые с сентября 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за июнь 2023 года. Стоимость составила 10 833,33 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Таким образом, газ подорожал впервые с сентября 2022 года. Однако за последний год цена опустилась почти в три раза.

Газ в Украине подорожал впервые за девять месяцев

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

Европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням. На фоне низкого потребления и замещения российского трубопроводного газа ЕС вошел в сезон пополнения своих газовых запасов с исторически высоким уровнем заполнения хранилищ.

Однако цены на газ в Европе подскочили 9 августа на 28%. Причиной стали возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии.

Фьючерсы превысили 40 евро за мегаватт-час (460 долларов з тысячу кубометров) впервые с июня, хотя они все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентным уровнем, достигнутым в августе прошлого года.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.

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