Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною

Ціни на природний газ у Європі підскочили 9 серпня на 28%. Причиною стали можливі страйки робітників на трьох великих підприємствах з виробництва зрідженого газу в Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли до 39,8 євро за мегават-годину (близько 460 доларів за тисячу кубометрів). Зростання продовжилося вранці 10 серпня, коли ціни зросли ще на 3% до 41 євро.

Ф'ючерси перевищили 40 євро за мегават-годину вперше з червня, хоча вони все ще нижчі більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні минулого року.

Робітники підприємств Chevron та Woodside Energy Group в Австралії проголосували за схвалення страйків на Північно-Західному шельфі, підприємствах Wheatstone та Gorgon, і деякі страйки можуть розпочатися вже наступного тижня відповідно до трудових правил.

"Ситуація наголошує на важливості австралійського ЗПГ для глобальної енергетичної безпеки, навіть із можливістю перебоїв з постачанням австралійського газу, що викличе різкі стрибки цін навіть у Європі", - сказав Сол Кавонік, аналітик з енергетики з Сіднею в Credit Suisse Group.

Однак, за його словами, ймовірно, угода буде досягнута до того, як вона вплине на світові поставки ЗПГ.

Ситуація у Європі

Різкий стрибок цін на природний газ у Європі, яка рідко отримує ЗПГ з Австралії, наголошує на нервозності регіону з приводу поставок після минулорічної кризи, коли потоки з Росії, що традиційно була найбільшим джерелом палива для теплових і електростанцій, скоротилися.

Занепокоєння зберігається навіть за умови, що рівень запасів газу на континенті нині становить майже 90% і перевищує середній показник за п'ять років.

Страйки, які перервуть експорт з усіх австралійських заводів на два місяці, можуть призвести до зростання цін до 50 євро до кінця літа в північній півкулі. За словами аналітика Goldman Sachs Group Саманти Дарт, узимку вона сягає 97 євро.

"Те, куди підуть ціни, дійсно залежатиме від того, чи триватиме цей страйк, і якщо так, то як довго", - сказав Уоррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів в ING Groep NV в Сінгапурі.

За його словами, тривалий страйк призведе до того, що азіатські покупці шукатимуть ЗПГ і агресивніше конкуруватимуть з Європою за поставки.

Прогноз ціни

За даними НБУ, європейські ціни на газ знижуються і наблизилися до середніх допандемічних рівнів. На тлі низького споживання та заміщення російського трубопровідного газу ЄС увійшов у сезон поповнення своїх газових запасів із історично високим рівнем заповнення сховищ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.