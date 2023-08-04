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Скільки коштуватимуть нафта та газ у світі: НБУ оновив прогноз на найближчі роки

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Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 09:46
Скільки коштуватимуть нафта та газ у світі: НБУ оновив прогноз на найближчі роки Фото: Ціни на нафту та газ будуть знижуватися у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на енергоносії після короткострокової корекції вгору в опалювальний період матимуть тенденцію до зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2023 року).

Ціни на нафту

Як зазначається у звіті, ціни на нафту були нижчими, ніж очікувалося: слабкий глобальний попит та значний експорт Росії переважили обмеження ОПЕК+ (що становило приблизно 5% світового попиту).

Скільки коштуватимуть нафта та газ у світі: НБУ оновив прогноз на найближчі роки

За прогнозом НБУ, у другому півріччі очікується незначне підвищення цін на тлі активізації глобальної економіки, зокрема Китаю. Надалі ціни на нафту перебуватимуть під знижувальним тиском з огляду на активне нарощування виробництва США та окремими країнами Латинської Америки й Африки в умовах помірного зростання попиту.

Продовження обмежень ОПЕК+ до кінця 2024 року та встановлення нових знижених цільових показників виробництва в наступному році буде недостатньо для стримування падіння цін. Додатково на ціни тиснутиме експорт дешевої російської нафти, зокрема до Китаю, Індії та Туреччини, зазначають в НБУ.

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2022 році зросла на 41,8% до 99,8 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціна впаде на 17,8% до 82,0 доларів, у 2024 році на 1,6% до 80,7 доларів, у 2025 році на 13,9% до 69,5 доларів за барель.

Ціни на газ

Європейські ціни на газ і далі знижувалися та наблизилися до середніх допандемічних рівнів. На тлі низького споживання та заміщення російського трубопровідного газу ЄС увійшов у сезон поповнення своїх газових запасів із історично найвищим рівнем заповнення сховищ - понад 55%, йдеться у звіті НБУ

Єврокомісія продовжила дію вимоги щодо скорочення споживання газу на 15% порівняно з середнім показником 2017-2022 років до кінця березня 2024 року. Відповідно досягнення цільового показника зберігання запасів газу на рівні 90% заповнення сховищ до початку опалювального сезону є реалістичним, зазначають в НБУ.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті в бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва скрапленого природного газу (СПГ) у США та інших країнах, а також постачання дешевшого російського газу до Китаю, що зменшує конкуренцію за СПГ з боку одного з найбільших азійських імпортерів, попри очікуване формування стратегічних резервів газу Японією та Індією, прогнозує НБУ.

За даними НБУ ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році зросли на 136,8% до 1362,9 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, у 2023 році впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів, у 2024 році впадуть на 8,9% до 532,3 доларів, у 2025 році на 18,9% до 431,8 доларів.

Нагадаємо, у квітні НБУ прогнозував середню ціну нафти марки Brent у 2023 році на рівні 89,1 доларів за барель, ціну газу на хабі ТТF у Нідерландах на рівні 766,5 доларів за тисячу кубометрів.

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